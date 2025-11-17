- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
36 (81.81%)
損失トレード:
8 (18.18%)
ベストトレード:
36.61 USD
最悪のトレード:
-90.09 USD
総利益:
395.24 USD (12 144 pips)
総損失:
-171.04 USD (4 758 pips)
最大連続の勝ち:
12 (131.05 USD)
最大連続利益:
131.05 USD (12)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
2.05%
最大入金額:
32.48%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
2.49
長いトレード:
32 (72.73%)
短いトレード:
12 (27.27%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
5.10 USD
平均利益:
10.98 USD
平均損失:
-21.38 USD
最大連続の負け:
1 (-90.09 USD)
最大連続損失:
-90.09 USD (1)
月間成長:
56.10%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
90.09 USD (30.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.35% (90.09 USD)
エクイティによる:
20.31% (108.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|224
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.61 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +131.05 USD
最大連続損失: -90.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.
➜ The MAM link is sent via private messages
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
60%
0
0
USD
USD
624
USD
USD
5
20%
44
81%
2%
2.31
5.10
USD
USD
20%
1:300