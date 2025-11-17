- 자본
- 축소
트레이드:
77
이익 거래:
64 (83.11%)
손실 거래:
13 (16.88%)
최고의 거래:
36.61 USD
최악의 거래:
-140.84 USD
총 수익:
559.11 USD (16 680 pips)
총 손실:
-397.04 USD (10 405 pips)
연속 최대 이익:
21 (74.51 USD)
연속 최대 이익:
194.47 USD (11)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
3.06%
최대 입금량:
32.48%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
32 (41.56%)
숏(주식차입매도):
45 (58.44%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
2.10 USD
평균 이익:
8.74 USD
평균 손실:
-30.54 USD
연속 최대 손실:
4 (-225.72 USD)
연속 최대 손실:
-225.72 USD (4)
월별 성장률:
28.68%
Algo 트레이딩:
14%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
225.72 USD (38.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.67% (225.72 USD)
자본금별:
20.31% (108.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|162
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.61 USD
최악의 거래: -141 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +74.51 USD
연속 최대 손실: -225.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.
➜ The MAM link is sent via private messages
