- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
36 (81.81%)
Убыточных трейдов:
8 (18.18%)
Лучший трейд:
36.61 USD
Худший трейд:
-90.09 USD
Общая прибыль:
395.24 USD (12 144 pips)
Общий убыток:
-171.04 USD (4 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (131.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.05 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
2.05%
Макс. загрузка депозита:
32.48%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
32 (72.73%)
Коротких трейдов:
12 (27.27%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
5.10 USD
Средняя прибыль:
10.98 USD
Средний убыток:
-21.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-90.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.09 USD (1)
Прирост в месяц:
56.10%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.09 USD (30.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (90.09 USD)
По эквити:
20.31% (108.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|224
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.61 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.05 USD
Макс. убыток в серии: -90.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
еще 28...
Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.
➜ The MAM link is sent via private messages
Нет отзывов
