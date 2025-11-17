СигналыРазделы
Serhii Dronov

Dron1

Serhii Dronov
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 60%
RoboForex-Pro
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
36 (81.81%)
Убыточных трейдов:
8 (18.18%)
Лучший трейд:
36.61 USD
Худший трейд:
-90.09 USD
Общая прибыль:
395.24 USD (12 144 pips)
Общий убыток:
-171.04 USD (4 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (131.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.05 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
2.05%
Макс. загрузка депозита:
32.48%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
32 (72.73%)
Коротких трейдов:
12 (27.27%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
5.10 USD
Средняя прибыль:
10.98 USD
Средний убыток:
-21.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-90.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.09 USD (1)
Прирост в месяц:
56.10%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.09 USD (30.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (90.09 USD)
По эквити:
20.31% (108.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 224
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.61 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.05 USD
Макс. убыток в серии: -90.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
еще 28...
Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.

The MAM link is sent via private messages

Нет отзывов
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 11:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
