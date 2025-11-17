SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Dron1
Serhii Dronov

Dron1

Serhii Dronov
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 60%
RoboForex-Pro
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
36 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
8 (18.18%)
Mejor transacción:
36.61 USD
Peor transacción:
-90.09 USD
Beneficio Bruto:
395.24 USD (12 144 pips)
Pérdidas Brutas:
-171.04 USD (4 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (131.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
131.05 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
2.05%
Carga máxima del depósito:
32.48%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
2.49
Transacciones Largas:
32 (72.73%)
Transacciones Cortas:
12 (27.27%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
5.10 USD
Beneficio medio:
10.98 USD
Pérdidas medias:
-21.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-90.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
56.10%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
90.09 USD (30.93%)
Reducción relativa:
De balance:
18.35% (90.09 USD)
De fondos:
20.31% (108.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 224
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.61 USD
Peor transacción: -90 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +131.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
otros 28...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Historical performance results of the Dron1 trading strategy.
This signal also operates as a MAM account, and if you would like to earn together with me, we can cooperate — profits from your investments are split 50/50.

The MAM link is sent via private messages


No hay comentarios
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 11:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dron1
100 USD al mes
60%
0
0
USD
624
USD
5
20%
44
81%
2%
2.31
5.10
USD
20%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.