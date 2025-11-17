- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
12.88 USD
Worst Trade:
-2.24 USD
Profitto lordo:
85.86 USD (4 800 pips)
Perdita lorda:
-6.96 USD (348 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (49.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
1.90%
Massimo carico di deposito:
28.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
35.22
Long Trade:
14 (77.78%)
Short Trade:
4 (22.22%)
Fattore di profitto:
12.34
Profitto previsto:
4.38 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescita mensile:
22.73%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.24 USD (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (2.20 USD)
Per equità:
17.06% (78.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.88 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
28 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
A trading strategy is nothing without historical performance metrics. This signal also operates as a MAM account, and if you want to earn together with me, we can cooperate — the profit from your investments is shared 50/50.
➜ I send the MAM link only via private messages.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
23%
0
0
USD
USD
478
USD
USD
1
11%
18
72%
2%
12.33
4.38
USD
USD
17%
1:300