Serhii Dronov

Dron1

Serhii Dronov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 23%
RoboForex-Pro
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
12.88 USD
Worst Trade:
-2.24 USD
Profitto lordo:
85.86 USD (4 800 pips)
Perdita lorda:
-6.96 USD (348 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (49.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
1.90%
Massimo carico di deposito:
28.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
35.22
Long Trade:
14 (77.78%)
Short Trade:
4 (22.22%)
Fattore di profitto:
12.34
Profitto previsto:
4.38 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescita mensile:
22.73%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.24 USD (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (2.20 USD)
Per equità:
17.06% (78.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 79
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.88 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 più
A trading strategy is nothing without historical performance metrics. This signal also operates as a MAM account, and if you want to earn together with me, we can cooperate — the profit from your investments is shared 50/50.

I send the MAM link only via private messages.


Non ci sono recensioni
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 14:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 11:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dron1
100USD al mese
23%
0
0
USD
478
USD
1
11%
18
72%
2%
12.33
4.38
USD
17%
1:300
Copia

