信号 / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
221
盈利交易:
183 (82.80%)
亏损交易:
38 (17.19%)
最好交易:
138.43 USD
最差交易:
-39.14 USD
毛利:
675.59 USD (38 699 pips)
毛利亏损:
-261.63 USD (18 338 pips)
最大连续赢利:
26 (45.03 USD)
最大连续盈利:
203.03 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
98.86%
最大入金加载:
53.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.59
长期交易:
89 (40.27%)
短期交易:
132 (59.73%)
利润因子:
2.58
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
3 (-90.14 USD)
最大连续亏损:
-90.14 USD (3)
每月增长:
13.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
90.14 USD (11.84%)
相对跌幅:
结余:
11.84% (90.14 USD)
净值:
73.82% (448.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
NZDCAD+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
AUDCHF+ 6
CADJPY+ 6
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 3
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
NZDCAD+ 12
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
AUDCHF+ 11
CADJPY+ 7
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
NZDCAD+ 1.5K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
AUDCHF+ 920
CADJPY+ 929
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 652
NZDUSD+ 461
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +138.43 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.03 USD
最大连续亏损: -90.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
