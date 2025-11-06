- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
221
盈利交易:
183 (82.80%)
亏损交易:
38 (17.19%)
最好交易:
138.43 USD
最差交易:
-39.14 USD
毛利:
675.59 USD (38 699 pips)
毛利亏损:
-261.63 USD (18 338 pips)
最大连续赢利:
26 (45.03 USD)
最大连续盈利:
203.03 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
98.86%
最大入金加载:
53.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.59
长期交易:
89 (40.27%)
短期交易:
132 (59.73%)
利润因子:
2.58
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
3 (-90.14 USD)
最大连续亏损:
-90.14 USD (3)
每月增长:
13.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
90.14 USD (11.84%)
相对跌幅:
结余:
11.84% (90.14 USD)
净值:
73.82% (448.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|14
|EURCAD+
|11
|EURJPY+
|11
|GBPUSD+
|10
|EURNZD+
|10
|CADCHF+
|10
|NZDCAD+
|10
|USDCHF+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPJPY+
|9
|AUDNZD+
|8
|NZDCHF+
|8
|AUDUSD+
|8
|CHFJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|EURSGD+
|7
|NZDSGD+
|7
|AUDCHF+
|6
|CADJPY+
|6
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|3
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|2
|AUDJPY+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|22
|EURCAD+
|16
|EURJPY+
|56
|GBPUSD+
|19
|EURNZD+
|12
|CADCHF+
|28
|NZDCAD+
|12
|USDCHF+
|23
|GBPCHF+
|30
|GBPJPY+
|10
|AUDNZD+
|11
|NZDCHF+
|22
|AUDUSD+
|13
|CHFJPY+
|9
|AUDCAD+
|9
|EURSGD+
|10
|NZDSGD+
|10
|AUDCHF+
|11
|CADJPY+
|7
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|13
|EURUSD+
|12
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|16
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|4
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|4
|AUDJPY+
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|2K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|1.6K
|EURJPY+
|-6K
|GBPUSD+
|600
|EURNZD+
|915
|CADCHF+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.5K
|USDCHF+
|1.7K
|GBPCHF+
|-194
|GBPJPY+
|1.6K
|AUDNZD+
|872
|NZDCHF+
|918
|AUDUSD+
|877
|CHFJPY+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|EURSGD+
|1.1K
|NZDSGD+
|1K
|AUDCHF+
|920
|CADJPY+
|929
|GBPAUD+
|808
|EURGBP+
|358
|EURUSD+
|319
|USDCAD+
|792
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|652
|NZDUSD+
|461
|AUDSGD+
|493
|USDSGD+
|214
|AUDJPY+
|335
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.43 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.03 USD
最大连续亏损: -90.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
7
100%
221
82%
99%
2.58
1.87
USD
USD
74%
1:500