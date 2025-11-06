SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
185 (82.58%)
Verlusttrades:
39 (17.41%)
Bester Trade:
138.43 USD
Schlechtester Trade:
-39.14 USD
Bruttoprofit:
680.70 USD (39 124 pips)
Bruttoverlust:
-261.90 USD (18 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (45.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
98.86%
Max deposit load:
53.12%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.65
Long-Positionen:
89 (39.73%)
Short-Positionen:
135 (60.27%)
Profit-Faktor:
2.60
Mathematische Gewinnerwartung:
1.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-90.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.14 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
90.14 USD (11.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.84% (90.14 USD)
Kapital:
73.82% (448.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
NZDCAD+ 12
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
AUDCHF+ 6
CADJPY+ 6
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
NZDUSD+ 4
EURAUD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
NZDCAD+ 15
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
AUDCHF+ 11
CADJPY+ 7
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
NZDUSD+ 6
EURAUD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
NZDCAD+ 1.7K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
AUDCHF+ 920
CADJPY+ 929
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
NZDUSD+ 612
EURAUD+ 652
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +138.43 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
