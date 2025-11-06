- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
221
利益トレード:
183 (82.80%)
損失トレード:
38 (17.19%)
ベストトレード:
138.43 USD
最悪のトレード:
-39.14 USD
総利益:
675.59 USD (38 699 pips)
総損失:
-261.63 USD (18 338 pips)
最大連続の勝ち:
26 (45.03 USD)
最大連続利益:
203.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
98.86%
最大入金額:
53.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
89 (40.27%)
短いトレード:
132 (59.73%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.87 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-6.89 USD
最大連続の負け:
3 (-90.14 USD)
最大連続損失:
-90.14 USD (3)
月間成長:
13.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
90.14 USD (11.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.84% (90.14 USD)
エクイティによる:
73.82% (448.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|14
|EURCAD+
|11
|EURJPY+
|11
|GBPUSD+
|10
|EURNZD+
|10
|CADCHF+
|10
|NZDCAD+
|10
|USDCHF+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPJPY+
|9
|AUDNZD+
|8
|NZDCHF+
|8
|AUDUSD+
|8
|CHFJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|EURSGD+
|7
|NZDSGD+
|7
|AUDCHF+
|6
|CADJPY+
|6
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|3
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|2
|AUDJPY+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|22
|EURCAD+
|16
|EURJPY+
|56
|GBPUSD+
|19
|EURNZD+
|12
|CADCHF+
|28
|NZDCAD+
|12
|USDCHF+
|23
|GBPCHF+
|30
|GBPJPY+
|10
|AUDNZD+
|11
|NZDCHF+
|22
|AUDUSD+
|13
|CHFJPY+
|9
|AUDCAD+
|9
|EURSGD+
|10
|NZDSGD+
|10
|AUDCHF+
|11
|CADJPY+
|7
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|13
|EURUSD+
|12
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|16
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|4
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|4
|AUDJPY+
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD+
|2K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|1.6K
|EURJPY+
|-6K
|GBPUSD+
|600
|EURNZD+
|915
|CADCHF+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.5K
|USDCHF+
|1.7K
|GBPCHF+
|-194
|GBPJPY+
|1.6K
|AUDNZD+
|872
|NZDCHF+
|918
|AUDUSD+
|877
|CHFJPY+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|EURSGD+
|1.1K
|NZDSGD+
|1K
|AUDCHF+
|920
|CADJPY+
|929
|GBPAUD+
|808
|EURGBP+
|358
|EURUSD+
|319
|USDCAD+
|792
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|652
|NZDUSD+
|461
|AUDSGD+
|493
|USDSGD+
|214
|AUDJPY+
|335
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
