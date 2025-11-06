シグナルセクション
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
221
利益トレード:
183 (82.80%)
損失トレード:
38 (17.19%)
ベストトレード:
138.43 USD
最悪のトレード:
-39.14 USD
総利益:
675.59 USD (38 699 pips)
総損失:
-261.63 USD (18 338 pips)
最大連続の勝ち:
26 (45.03 USD)
最大連続利益:
203.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
98.86%
最大入金額:
53.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
89 (40.27%)
短いトレード:
132 (59.73%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.87 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-6.89 USD
最大連続の負け:
3 (-90.14 USD)
最大連続損失:
-90.14 USD (3)
月間成長:
13.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
90.14 USD (11.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.84% (90.14 USD)
エクイティによる:
73.82% (448.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
NZDCAD+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
AUDCHF+ 6
CADJPY+ 6
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 3
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
NZDCAD+ 12
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
AUDCHF+ 11
CADJPY+ 7
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
NZDCAD+ 1.5K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
AUDCHF+ 920
CADJPY+ 929
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 652
NZDUSD+ 461
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +138.43 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +45.03 USD
最大連続損失: -90.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
