트레이드:
245
이익 거래:
203 (82.85%)
손실 거래:
42 (17.14%)
최고의 거래:
138.43 USD
최악의 거래:
-39.14 USD
총 수익:
738.39 USD (42 790 pips)
총 손실:
-277.00 USD (19 832 pips)
연속 최대 이익:
26 (45.03 USD)
연속 최대 이익:
203.03 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
98.86%
최대 입금량:
53.12%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.12
롱(주식매수):
97 (39.59%)
숏(주식차입매도):
148 (60.41%)
수익 요인:
2.67
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
3.64 USD
평균 손실:
-6.60 USD
연속 최대 손실:
3 (-90.14 USD)
연속 최대 손실:
-90.14 USD (3)
월별 성장률:
7.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
90.14 USD (11.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.84% (90.14 USD)
자본금별:
73.82% (448.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|15
|GBPNZD+
|15
|NZDCAD+
|13
|EURNZD+
|12
|EURCAD+
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCHF+
|11
|EURJPY+
|11
|CADCHF+
|10
|EURSGD+
|10
|GBPCHF+
|10
|GBPJPY+
|10
|AUDUSD+
|9
|AUDNZD+
|8
|EURUSD+
|8
|NZDCHF+
|8
|CHFJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|NZDSGD+
|7
|CADJPY+
|7
|AUDCHF+
|6
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|6
|EURGBP+
|5
|EURCHF+
|4
|NZDUSD+
|4
|AUDSGD+
|4
|EURAUD+
|4
|USDSGD+
|2
|AUDJPY+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD+
|22
|GBPNZD+
|15
|NZDCAD+
|16
|EURNZD+
|13
|EURCAD+
|17
|GBPUSD+
|21
|USDCHF+
|31
|EURJPY+
|56
|CADCHF+
|28
|EURSGD+
|16
|GBPCHF+
|32
|GBPJPY+
|11
|AUDUSD+
|15
|AUDNZD+
|11
|EURUSD+
|26
|NZDCHF+
|22
|CHFJPY+
|9
|AUDCAD+
|9
|NZDSGD+
|10
|CADJPY+
|7
|AUDCHF+
|11
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|6
|EURGBP+
|13
|EURCHF+
|16
|NZDUSD+
|6
|AUDSGD+
|5
|EURAUD+
|4
|USDSGD+
|4
|AUDJPY+
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD+
|1.3K
|GBPNZD+
|2K
|NZDCAD+
|1.9K
|EURNZD+
|1.2K
|EURCAD+
|1.8K
|GBPUSD+
|749
|USDCHF+
|1.7K
|EURJPY+
|-6K
|CADCHF+
|1.4K
|EURSGD+
|1.7K
|GBPCHF+
|-43
|GBPJPY+
|1.8K
|AUDUSD+
|1K
|AUDNZD+
|872
|EURUSD+
|-103
|NZDCHF+
|918
|CHFJPY+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|NZDSGD+
|1K
|CADJPY+
|1.1K
|AUDCHF+
|920
|GBPAUD+
|967
|USDCAD+
|942
|EURGBP+
|358
|EURCHF+
|1.1K
|NZDUSD+
|612
|AUDSGD+
|645
|EURAUD+
|652
|USDSGD+
|214
|AUDJPY+
|335
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +138.43 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +45.03 USD
연속 최대 손실: -90.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
