Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 56%
VantageInternational-Live 11
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
245
이익 거래:
203 (82.85%)
손실 거래:
42 (17.14%)
최고의 거래:
138.43 USD
최악의 거래:
-39.14 USD
총 수익:
738.39 USD (42 790 pips)
총 손실:
-277.00 USD (19 832 pips)
연속 최대 이익:
26 (45.03 USD)
연속 최대 이익:
203.03 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
98.86%
최대 입금량:
53.12%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.12
롱(주식매수):
97 (39.59%)
숏(주식차입매도):
148 (60.41%)
수익 요인:
2.67
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
3.64 USD
평균 손실:
-6.60 USD
연속 최대 손실:
3 (-90.14 USD)
연속 최대 손실:
-90.14 USD (3)
월별 성장률:
7.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
90.14 USD (11.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.84% (90.14 USD)
자본금별:
73.82% (448.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCAD+ 15
GBPNZD+ 15
NZDCAD+ 13
EURNZD+ 12
EURCAD+ 12
GBPUSD+ 11
USDCHF+ 11
EURJPY+ 11
CADCHF+ 10
EURSGD+ 10
GBPCHF+ 10
GBPJPY+ 10
AUDUSD+ 9
AUDNZD+ 8
EURUSD+ 8
NZDCHF+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
NZDSGD+ 7
CADJPY+ 7
AUDCHF+ 6
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 6
EURGBP+ 5
EURCHF+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 4
EURAUD+ 4
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCAD+ 22
GBPNZD+ 15
NZDCAD+ 16
EURNZD+ 13
EURCAD+ 17
GBPUSD+ 21
USDCHF+ 31
EURJPY+ 56
CADCHF+ 28
EURSGD+ 16
GBPCHF+ 32
GBPJPY+ 11
AUDUSD+ 15
AUDNZD+ 11
EURUSD+ 26
NZDCHF+ 22
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
NZDSGD+ 10
CADJPY+ 7
AUDCHF+ 11
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 6
EURGBP+ 13
EURCHF+ 16
NZDUSD+ 6
AUDSGD+ 5
EURAUD+ 4
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCAD+ 1.3K
GBPNZD+ 2K
NZDCAD+ 1.9K
EURNZD+ 1.2K
EURCAD+ 1.8K
GBPUSD+ 749
USDCHF+ 1.7K
EURJPY+ -6K
CADCHF+ 1.4K
EURSGD+ 1.7K
GBPCHF+ -43
GBPJPY+ 1.8K
AUDUSD+ 1K
AUDNZD+ 872
EURUSD+ -103
NZDCHF+ 918
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
NZDSGD+ 1K
CADJPY+ 1.1K
AUDCHF+ 920
GBPAUD+ 967
USDCAD+ 942
EURGBP+ 358
EURCHF+ 1.1K
NZDUSD+ 612
AUDSGD+ 645
EURAUD+ 652
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +138.43 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +45.03 USD
연속 최대 손실: -90.14 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000
월별 30 USD
56%
0
0
USD
2.1K
USD
9
100%
245
82%
99%
2.66
1.88
USD
74%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.