Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
183 (82.80%)
Убыточных трейдов:
38 (17.19%)
Лучший трейд:
138.43 USD
Худший трейд:
-39.14 USD
Общая прибыль:
675.59 USD (38 699 pips)
Общий убыток:
-261.63 USD (18 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (45.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.86%
Макс. загрузка депозита:
53.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
89 (40.27%)
Коротких трейдов:
132 (59.73%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-90.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.14 USD (3)
Прирост в месяц:
13.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.14 USD (11.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.84% (90.14 USD)
По эквити:
73.82% (448.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
NZDCAD+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
AUDCHF+ 6
CADJPY+ 6
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 3
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
NZDCAD+ 12
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
AUDCHF+ 11
CADJPY+ 7
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
NZDCAD+ 1.5K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
AUDCHF+ 920
CADJPY+ 929
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 652
NZDUSD+ 461
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.43 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.03 USD
Макс. убыток в серии: -90.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
2K
USD
7
100%
221
82%
99%
2.58
1.87
USD
74%
1:500
