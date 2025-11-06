- Прирост
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
183 (82.80%)
Убыточных трейдов:
38 (17.19%)
Лучший трейд:
138.43 USD
Худший трейд:
-39.14 USD
Общая прибыль:
675.59 USD (38 699 pips)
Общий убыток:
-261.63 USD (18 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (45.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.86%
Макс. загрузка депозита:
53.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
89 (40.27%)
Коротких трейдов:
132 (59.73%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-90.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.14 USD (3)
Прирост в месяц:
13.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.14 USD (11.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.84% (90.14 USD)
По эквити:
73.82% (448.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|14
|EURCAD+
|11
|EURJPY+
|11
|GBPUSD+
|10
|EURNZD+
|10
|CADCHF+
|10
|NZDCAD+
|10
|USDCHF+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPJPY+
|9
|AUDNZD+
|8
|NZDCHF+
|8
|AUDUSD+
|8
|CHFJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|EURSGD+
|7
|NZDSGD+
|7
|AUDCHF+
|6
|CADJPY+
|6
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|3
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|2
|AUDJPY+
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|22
|EURCAD+
|16
|EURJPY+
|56
|GBPUSD+
|19
|EURNZD+
|12
|CADCHF+
|28
|NZDCAD+
|12
|USDCHF+
|23
|GBPCHF+
|30
|GBPJPY+
|10
|AUDNZD+
|11
|NZDCHF+
|22
|AUDUSD+
|13
|CHFJPY+
|9
|AUDCAD+
|9
|EURSGD+
|10
|NZDSGD+
|10
|AUDCHF+
|11
|CADJPY+
|7
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|13
|EURUSD+
|12
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|16
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|4
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|4
|AUDJPY+
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|2K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|1.6K
|EURJPY+
|-6K
|GBPUSD+
|600
|EURNZD+
|915
|CADCHF+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.5K
|USDCHF+
|1.7K
|GBPCHF+
|-194
|GBPJPY+
|1.6K
|AUDNZD+
|872
|NZDCHF+
|918
|AUDUSD+
|877
|CHFJPY+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|EURSGD+
|1.1K
|NZDSGD+
|1K
|AUDCHF+
|920
|CADJPY+
|929
|GBPAUD+
|808
|EURGBP+
|358
|EURUSD+
|319
|USDCAD+
|792
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|652
|NZDUSD+
|461
|AUDSGD+
|493
|USDSGD+
|214
|AUDJPY+
|335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +138.43 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.03 USD
Макс. убыток в серии: -90.14 USD
