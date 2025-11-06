SignalsSections
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
7 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
220
Profit Trades:
182 (82.72%)
Loss Trades:
38 (17.27%)
Best trade:
138.43 USD
Worst trade:
-39.14 USD
Gross Profit:
673.71 USD (38 549 pips)
Gross Loss:
-261.63 USD (18 338 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (45.03 USD)
Maximal consecutive profit:
203.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading activity:
98.86%
Max deposit load:
53.12%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
47
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
4.57
Long Trades:
88 (40.00%)
Short Trades:
132 (60.00%)
Profit Factor:
2.58
Expected Payoff:
1.87 USD
Average Profit:
3.70 USD
Average Loss:
-6.89 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-90.14 USD)
Maximal consecutive loss:
-90.14 USD (3)
Monthly growth:
13.34%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
90.14 USD (11.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.84% (90.14 USD)
By Equity:
73.82% (448.07 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
NZDCAD+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
CADJPY+ 6
AUDCHF+ 5
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 3
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
NZDCAD+ 12
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
CADJPY+ 7
AUDCHF+ 9
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
NZDCAD+ 1.5K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
CADJPY+ 929
AUDCHF+ 770
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 652
NZDUSD+ 461
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +138.43 USD
Worst trade: -39 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +45.03 USD
Maximal consecutive loss: -90.14 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
