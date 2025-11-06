- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
221
Negociações com lucro:
183 (82.80%)
Negociações com perda:
38 (17.19%)
Melhor negociação:
138.43 USD
Pior negociação:
-39.14 USD
Lucro bruto:
675.59 USD (38 699 pips)
Perda bruta:
-261.63 USD (18 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (45.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
203.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
98.86%
Depósito máximo carregado:
53.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
89 (40.27%)
Negociações curtas:
132 (59.73%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
3.69 USD
Perda média:
-6.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-90.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.14 USD (3)
Crescimento mensal:
13.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
90.14 USD (11.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (90.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.82% (448.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|14
|EURCAD+
|11
|EURJPY+
|11
|GBPUSD+
|10
|EURNZD+
|10
|CADCHF+
|10
|NZDCAD+
|10
|USDCHF+
|9
|GBPCHF+
|9
|GBPJPY+
|9
|AUDNZD+
|8
|NZDCHF+
|8
|AUDUSD+
|8
|CHFJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|EURSGD+
|7
|NZDSGD+
|7
|AUDCHF+
|6
|CADJPY+
|6
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|3
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|2
|AUDJPY+
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD+
|15
|GBPCAD+
|22
|EURCAD+
|16
|EURJPY+
|56
|GBPUSD+
|19
|EURNZD+
|12
|CADCHF+
|28
|NZDCAD+
|12
|USDCHF+
|23
|GBPCHF+
|30
|GBPJPY+
|10
|AUDNZD+
|11
|NZDCHF+
|22
|AUDUSD+
|13
|CHFJPY+
|9
|AUDCAD+
|9
|EURSGD+
|10
|NZDSGD+
|10
|AUDCHF+
|11
|CADJPY+
|7
|GBPAUD+
|5
|EURGBP+
|13
|EURUSD+
|12
|USDCAD+
|5
|EURCHF+
|16
|EURAUD+
|4
|NZDUSD+
|4
|AUDSGD+
|3
|USDSGD+
|4
|AUDJPY+
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD+
|2K
|GBPCAD+
|1.2K
|EURCAD+
|1.6K
|EURJPY+
|-6K
|GBPUSD+
|600
|EURNZD+
|915
|CADCHF+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.5K
|USDCHF+
|1.7K
|GBPCHF+
|-194
|GBPJPY+
|1.6K
|AUDNZD+
|872
|NZDCHF+
|918
|AUDUSD+
|877
|CHFJPY+
|1.2K
|AUDCAD+
|1.2K
|EURSGD+
|1.1K
|NZDSGD+
|1K
|AUDCHF+
|920
|CADJPY+
|929
|GBPAUD+
|808
|EURGBP+
|358
|EURUSD+
|319
|USDCAD+
|792
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|652
|NZDUSD+
|461
|AUDSGD+
|493
|USDSGD+
|214
|AUDJPY+
|335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +138.43 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +45.03 USD
Máxima perda consecutiva: -90.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
53%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
7
100%
221
82%
99%
2.58
1.87
USD
USD
74%
1:500