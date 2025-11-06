SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 50 Queue 2000

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
221
Negociações com lucro:
183 (82.80%)
Negociações com perda:
38 (17.19%)
Melhor negociação:
138.43 USD
Pior negociação:
-39.14 USD
Lucro bruto:
675.59 USD (38 699 pips)
Perda bruta:
-261.63 USD (18 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (45.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
203.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
98.86%
Depósito máximo carregado:
53.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
89 (40.27%)
Negociações curtas:
132 (59.73%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
3.69 USD
Perda média:
-6.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-90.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.14 USD (3)
Crescimento mensal:
13.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
90.14 USD (11.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (90.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.82% (448.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 11
EURJPY+ 11
GBPUSD+ 10
EURNZD+ 10
CADCHF+ 10
NZDCAD+ 10
USDCHF+ 9
GBPCHF+ 9
GBPJPY+ 9
AUDNZD+ 8
NZDCHF+ 8
AUDUSD+ 8
CHFJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURSGD+ 7
NZDSGD+ 7
AUDCHF+ 6
CADJPY+ 6
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 5
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
EURCHF+ 4
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 3
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 2
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 22
EURCAD+ 16
EURJPY+ 56
GBPUSD+ 19
EURNZD+ 12
CADCHF+ 28
NZDCAD+ 12
USDCHF+ 23
GBPCHF+ 30
GBPJPY+ 10
AUDNZD+ 11
NZDCHF+ 22
AUDUSD+ 13
CHFJPY+ 9
AUDCAD+ 9
EURSGD+ 10
NZDSGD+ 10
AUDCHF+ 11
CADJPY+ 7
GBPAUD+ 5
EURGBP+ 13
EURUSD+ 12
USDCAD+ 5
EURCHF+ 16
EURAUD+ 4
NZDUSD+ 4
AUDSGD+ 3
USDSGD+ 4
AUDJPY+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD+ 2K
GBPCAD+ 1.2K
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ -6K
GBPUSD+ 600
EURNZD+ 915
CADCHF+ 1.4K
NZDCAD+ 1.5K
USDCHF+ 1.7K
GBPCHF+ -194
GBPJPY+ 1.6K
AUDNZD+ 872
NZDCHF+ 918
AUDUSD+ 877
CHFJPY+ 1.2K
AUDCAD+ 1.2K
EURSGD+ 1.1K
NZDSGD+ 1K
AUDCHF+ 920
CADJPY+ 929
GBPAUD+ 808
EURGBP+ 358
EURUSD+ 319
USDCAD+ 792
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 652
NZDUSD+ 461
AUDSGD+ 493
USDSGD+ 214
AUDJPY+ 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +138.43 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +45.03 USD
Máxima perda consecutiva: -90.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 05:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 04:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
