- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
20 (74.07%)
亏损交易:
7 (25.93%)
最好交易:
17.92 USD
最差交易:
-4.28 USD
毛利:
135.77 USD (69 864 pips)
毛利亏损:
-24.67 USD (11 637 pips)
最大连续赢利:
11 (82.20 USD)
最大连续盈利:
82.20 USD (11)
夏普比率:
0.62
交易活动:
1.38%
最大入金加载:
7.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
10.91
长期交易:
6 (22.22%)
短期交易:
21 (77.78%)
利润因子:
5.50
预期回报:
4.11 USD
平均利润:
6.79 USD
平均损失:
-3.52 USD
最大连续失误:
3 (-10.18 USD)
最大连续亏损:
-10.18 USD (3)
每月增长:
21.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.18 USD (5.62%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (8.42 USD)
净值:
4.24% (6.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.92 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +82.20 USD
最大连续亏损: -10.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
