- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
20 (74.07%)
損失トレード:
7 (25.93%)
ベストトレード:
17.92 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
135.77 USD (69 864 pips)
総損失:
-24.67 USD (11 637 pips)
最大連続の勝ち:
11 (82.20 USD)
最大連続利益:
82.20 USD (11)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
1.38%
最大入金額:
7.75%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
10.91
長いトレード:
6 (22.22%)
短いトレード:
21 (77.78%)
プロフィットファクター:
5.50
期待されたペイオフ:
4.11 USD
平均利益:
6.79 USD
平均損失:
-3.52 USD
最大連続の負け:
3 (-10.18 USD)
最大連続損失:
-10.18 USD (3)
月間成長:
21.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.18 USD (5.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.82% (8.42 USD)
エクイティによる:
4.24% (6.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
