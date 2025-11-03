シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E2
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E2

Ji Jaeyeong
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 185%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
20 (74.07%)
損失トレード:
7 (25.93%)
ベストトレード:
17.92 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
135.77 USD (69 864 pips)
総損失:
-24.67 USD (11 637 pips)
最大連続の勝ち:
11 (82.20 USD)
最大連続利益:
82.20 USD (11)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
1.38%
最大入金額:
7.75%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
10.91
長いトレード:
6 (22.22%)
短いトレード:
21 (77.78%)
プロフィットファクター:
5.50
期待されたペイオフ:
4.11 USD
平均利益:
6.79 USD
平均損失:
-3.52 USD
最大連続の負け:
3 (-10.18 USD)
最大連続損失:
-10.18 USD (3)
月間成長:
21.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.18 USD (5.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.82% (8.42 USD)
エクイティによる:
4.24% (6.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.92 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +82.20 USD
最大連続損失: -10.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 18:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 05:25
High risk of negative slippage when copying deals
