Sinais / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E2
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E2

Ji Jaeyeong
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 185%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
20 (74.07%)
Negociações com perda:
7 (25.93%)
Melhor negociação:
17.92 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
135.77 USD (69 864 pips)
Perda bruta:
-24.67 USD (11 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (82.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.20 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
1.38%
Depósito máximo carregado:
7.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
10.91
Negociações longas:
6 (22.22%)
Negociações curtas:
21 (77.78%)
Fator de lucro:
5.50
Valor esperado:
4.11 USD
Lucro médio:
6.79 USD
Perda média:
-3.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.18 USD (3)
Crescimento mensal:
21.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.18 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.82% (8.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.24% (6.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.92 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +82.20 USD
Máxima perda consecutiva: -10.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 18:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 05:25
High risk of negative slippage when copying deals
