- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
20 (74.07%)
Negociações com perda:
7 (25.93%)
Melhor negociação:
17.92 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
135.77 USD (69 864 pips)
Perda bruta:
-24.67 USD (11 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (82.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.20 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
1.38%
Depósito máximo carregado:
7.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
10.91
Negociações longas:
6 (22.22%)
Negociações curtas:
21 (77.78%)
Fator de lucro:
5.50
Valor esperado:
4.11 USD
Lucro médio:
6.79 USD
Perda média:
-3.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.18 USD (3)
Crescimento mensal:
21.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.18 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.82% (8.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.24% (6.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.92 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +82.20 USD
Máxima perda consecutiva: -10.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
