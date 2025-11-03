SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E2
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E2

Ji Jaeyeong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 185%
Exness-Real17
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
20 (74.07%)
Verlusttrades:
7 (25.93%)
Bester Trade:
17.92 USD
Schlechtester Trade:
-4.28 USD
Bruttoprofit:
135.77 USD (69 864 pips)
Bruttoverlust:
-24.67 USD (11 637 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (82.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.20 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
1.38%
Max deposit load:
7.75%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
10.91
Long-Positionen:
6 (22.22%)
Short-Positionen:
21 (77.78%)
Profit-Faktor:
5.50
Mathematische Gewinnerwartung:
4.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.18 USD (5.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.82% (8.42 USD)
Kapital:
4.24% (6.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.92 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 18:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 05:25
High risk of negative slippage when copying deals
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen