Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
20 (74.07%)
Verlusttrades:
7 (25.93%)
Bester Trade:
17.92 USD
Schlechtester Trade:
-4.28 USD
Bruttoprofit:
135.77 USD (69 864 pips)
Bruttoverlust:
-24.67 USD (11 637 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (82.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.20 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
1.38%
Max deposit load:
7.75%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
10.91
Long-Positionen:
6 (22.22%)
Short-Positionen:
21 (77.78%)
Profit-Faktor:
5.50
Mathematische Gewinnerwartung:
4.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.18 USD (5.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.82% (8.42 USD)
Kapital:
4.24% (6.62 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.92 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.18 USD
