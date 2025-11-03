СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E2
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E2

Ji Jaeyeong
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 185%
Exness-Real17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
17.92 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
135.77 USD (69 864 pips)
Общий убыток:
-24.67 USD (11 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (82.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.20 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
1.38%
Макс. загрузка депозита:
7.75%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
10.91
Длинных трейдов:
6 (22.22%)
Коротких трейдов:
21 (77.78%)
Профит фактор:
5.50
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
6.79 USD
Средний убыток:
-3.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.18 USD (3)
Прирост в месяц:
21.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.18 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (8.42 USD)
По эквити:
4.24% (6.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.92 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +82.20 USD
Макс. убыток в серии: -10.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 18:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 05:25
High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика