Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
17.92 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
135.77 USD (69 864 pips)
Общий убыток:
-24.67 USD (11 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (82.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.20 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
1.38%
Макс. загрузка депозита:
7.75%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
10.91
Длинных трейдов:
6 (22.22%)
Коротких трейдов:
21 (77.78%)
Профит фактор:
5.50
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
6.79 USD
Средний убыток:
-3.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.18 USD (3)
Прирост в месяц:
21.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.18 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (8.42 USD)
По эквити:
4.24% (6.62 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
ETHUSD
27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
ETHUSD
111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
ETHUSD
58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +17.92 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +82.20 USD
Макс. убыток в серии: -10.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов