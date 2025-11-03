SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E2
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E2

Ji Jaeyeong
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 185%
Exness-Real17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
20 (74.07%)
Transacciones Irrentables:
7 (25.93%)
Mejor transacción:
17.92 USD
Peor transacción:
-4.28 USD
Beneficio Bruto:
135.77 USD (69 864 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.67 USD (11 637 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (82.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.20 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
1.38%
Carga máxima del depósito:
7.75%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
10.91
Transacciones Largas:
6 (22.22%)
Transacciones Cortas:
21 (77.78%)
Factor de Beneficio:
5.50
Beneficio Esperado:
4.11 USD
Beneficio medio:
6.79 USD
Pérdidas medias:
-3.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
21.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.18 USD (5.62%)
Reducción relativa:
De balance:
5.82% (8.42 USD)
De fondos:
4.24% (6.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.92 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +82.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 18:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 05:25
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 05:25
High risk of negative slippage when copying deals
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada