- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
20 (74.07%)
Transacciones Irrentables:
7 (25.93%)
Mejor transacción:
17.92 USD
Peor transacción:
-4.28 USD
Beneficio Bruto:
135.77 USD (69 864 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.67 USD (11 637 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (82.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.20 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
1.38%
Carga máxima del depósito:
7.75%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
10.91
Transacciones Largas:
6 (22.22%)
Transacciones Cortas:
21 (77.78%)
Factor de Beneficio:
5.50
Beneficio Esperado:
4.11 USD
Beneficio medio:
6.79 USD
Pérdidas medias:
-3.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
21.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.18 USD (5.62%)
Reducción relativa:
De balance:
5.82% (8.42 USD)
De fondos:
4.24% (6.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.92 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +82.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios