信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
14 (43.75%)
亏损交易:
18 (56.25%)
最好交易:
124.60 BRL
最差交易:
-98.80 BRL
毛利:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
毛利亏损:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
最大连续赢利:
3 (153.20 BRL)
最大连续盈利:
247.00 BRL (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
7.86%
最大入金加载:
19.83%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.69
长期交易:
2 (6.25%)
短期交易:
30 (93.75%)
利润因子:
1.19
预期回报:
4.99 BRL
平均利润:
72.27 BRL
平均损失:
-47.34 BRL
最大连续失误:
4 (-198.60 BRL)
最大连续亏损:
-198.60 BRL (4)
每月增长:
8.32%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
58.40 BRL
最大值:
230.60 BRL (27.25%)
相对跌幅:
结余:
36.41% (230.60 BRL)
净值:
12.16% (82.40 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +124.60 BRL
最差交易: -99 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +153.20 BRL
最大连续亏损: -198.60 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

没有评论
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd
每月30 USD
13%
0
0
USD
550
BRL
9
96%
32
43%
8%
1.18
4.99
BRL
36%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载