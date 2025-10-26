- 成长
交易:
32
盈利交易:
14 (43.75%)
亏损交易:
18 (56.25%)
最好交易:
124.60 BRL
最差交易:
-98.80 BRL
毛利:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
毛利亏损:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
最大连续赢利:
3 (153.20 BRL)
最大连续盈利:
247.00 BRL (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
7.86%
最大入金加载:
19.83%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.69
长期交易:
2 (6.25%)
短期交易:
30 (93.75%)
利润因子:
1.19
预期回报:
4.99 BRL
平均利润:
72.27 BRL
平均损失:
-47.34 BRL
最大连续失误:
4 (-198.60 BRL)
最大连续亏损:
-198.60 BRL (4)
每月增长:
8.32%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
58.40 BRL
最大值:
230.60 BRL (27.25%)
相对跌幅:
结余:
36.41% (230.60 BRL)
净值:
12.16% (82.40 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITX25
|15
|BITZ25
|12
|BITF26
|3
|BITV25
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITX25
|54
|BITZ25
|23
|BITF26
|-8
|BITV25
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITX25
|1.2M
|BITZ25
|520K
|BITF26
|458K
|BITV25
|34K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.60 BRL
最差交易: -99 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +153.20 BRL
最大连续亏损: -198.60 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
