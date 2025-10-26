- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
14 (43.75%)
Убыточных трейдов:
18 (56.25%)
Лучший трейд:
124.60 BRL
Худший трейд:
-98.80 BRL
Общая прибыль:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Общий убыток:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (153.20 BRL)
Макс. прибыль в серии:
247.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.86%
Макс. загрузка депозита:
19.83%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
2 (6.25%)
Коротких трейдов:
30 (93.75%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
4.99 BRL
Средняя прибыль:
72.27 BRL
Средний убыток:
-47.34 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-198.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-198.60 BRL (4)
Прирост в месяц:
8.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.40 BRL
Максимальная:
230.60 BRL (27.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.41% (230.60 BRL)
По эквити:
12.16% (82.40 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BITX25
|15
|BITZ25
|12
|BITF26
|3
|BITV25
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BITX25
|54
|BITZ25
|23
|BITF26
|-8
|BITV25
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BITX25
|1.2M
|BITZ25
|520K
|BITF26
|458K
|BITV25
|34K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.60 BRL
Худший трейд: -99 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +153.20 BRL
Макс. убыток в серии: -198.60 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
550
BRL
BRL
9
96%
32
43%
8%
1.18
4.99
BRL
BRL
36%
1:1