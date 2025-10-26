СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
14 (43.75%)
Убыточных трейдов:
18 (56.25%)
Лучший трейд:
124.60 BRL
Худший трейд:
-98.80 BRL
Общая прибыль:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Общий убыток:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (153.20 BRL)
Макс. прибыль в серии:
247.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.86%
Макс. загрузка депозита:
19.83%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
2 (6.25%)
Коротких трейдов:
30 (93.75%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
4.99 BRL
Средняя прибыль:
72.27 BRL
Средний убыток:
-47.34 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-198.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-198.60 BRL (4)
Прирост в месяц:
8.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.40 BRL
Максимальная:
230.60 BRL (27.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.41% (230.60 BRL)
По эквити:
12.16% (82.40 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.60 BRL
Худший трейд: -99 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +153.20 BRL
Макс. убыток в серии: -198.60 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
