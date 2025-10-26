SignaleKategorien
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
14 (43.75%)
Verlusttrades:
18 (56.25%)
Bester Trade:
124.60 BRL
Schlechtester Trade:
-98.80 BRL
Bruttoprofit:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Bruttoverlust:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (153.20 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
247.00 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
7.86%
Max deposit load:
19.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
2 (6.25%)
Short-Positionen:
30 (93.75%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 BRL
Durchschnittlicher Profit:
72.27 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-47.34 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-198.60 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-198.60 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
8.32%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.40 BRL
Maximaler:
230.60 BRL (27.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.41% (230.60 BRL)
Kapital:
12.16% (82.40 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +124.60 BRL
Schlechtester Trade: -99 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.20 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -198.60 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
