Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
14 (43.75%)
損失トレード:
18 (56.25%)
ベストトレード:
124.60 BRL
最悪のトレード:
-98.80 BRL
総利益:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
総損失:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
最大連続の勝ち:
3 (153.20 BRL)
最大連続利益:
247.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
7.86%
最大入金額:
19.83%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
2 (6.25%)
短いトレード:
30 (93.75%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
4.99 BRL
平均利益:
72.27 BRL
平均損失:
-47.34 BRL
最大連続の負け:
4 (-198.60 BRL)
最大連続損失:
-198.60 BRL (4)
月間成長:
8.32%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.40 BRL
最大の:
230.60 BRL (27.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.41% (230.60 BRL)
エクイティによる:
12.16% (82.40 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +124.60 BRL
最悪のトレード: -99 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +153.20 BRL
最大連続損失: -198.60 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください