トレード:
32
利益トレード:
14 (43.75%)
損失トレード:
18 (56.25%)
ベストトレード:
124.60 BRL
最悪のトレード:
-98.80 BRL
総利益:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
総損失:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
最大連続の勝ち:
3 (153.20 BRL)
最大連続利益:
247.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
7.86%
最大入金額:
19.83%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
2 (6.25%)
短いトレード:
30 (93.75%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
4.99 BRL
平均利益:
72.27 BRL
平均損失:
-47.34 BRL
最大連続の負け:
4 (-198.60 BRL)
最大連続損失:
-198.60 BRL (4)
月間成長:
8.32%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.40 BRL
最大の:
230.60 BRL (27.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.41% (230.60 BRL)
エクイティによる:
12.16% (82.40 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITX25
|15
|BITZ25
|12
|BITF26
|3
|BITV25
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITX25
|54
|BITZ25
|23
|BITF26
|-8
|BITV25
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITX25
|1.2M
|BITZ25
|520K
|BITF26
|458K
|BITV25
|34K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
ベストトレード: +124.60 BRL
最悪のトレード: -99 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +153.20 BRL
最大連続損失: -198.60 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
550
BRL
BRL
9
96%
32
43%
8%
1.18
4.99
BRL
BRL
36%
1:1