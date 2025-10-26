- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
14 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
18 (56.25%)
Mejor transacción:
124.60 BRL
Peor transacción:
-98.80 BRL
Beneficio Bruto:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (153.20 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
247.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
7.86%
Carga máxima del depósito:
19.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
2 (6.25%)
Transacciones Cortas:
30 (93.75%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
4.99 BRL
Beneficio medio:
72.27 BRL
Pérdidas medias:
-47.34 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-198.60 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198.60 BRL (4)
Crecimiento al mes:
8.32%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.40 BRL
Máxima:
230.60 BRL (27.25%)
Reducción relativa:
De balance:
36.41% (230.60 BRL)
De fondos:
12.16% (82.40 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BITX25
|15
|BITZ25
|12
|BITF26
|3
|BITV25
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BITX25
|54
|BITZ25
|23
|BITF26
|-8
|BITV25
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BITX25
|1.2M
|BITZ25
|520K
|BITF26
|458K
|BITV25
|34K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
