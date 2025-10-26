SeñalesSecciones
Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
14 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
18 (56.25%)
Mejor transacción:
124.60 BRL
Peor transacción:
-98.80 BRL
Beneficio Bruto:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (153.20 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
247.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
7.86%
Carga máxima del depósito:
19.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
2 (6.25%)
Transacciones Cortas:
30 (93.75%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
4.99 BRL
Beneficio medio:
72.27 BRL
Pérdidas medias:
-47.34 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-198.60 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198.60 BRL (4)
Crecimiento al mes:
8.32%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.40 BRL
Máxima:
230.60 BRL (27.25%)
Reducción relativa:
De balance:
36.41% (230.60 BRL)
De fondos:
12.16% (82.40 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +124.60 BRL
Peor transacción: -99 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +153.20 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -198.60 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

No hay comentarios
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
