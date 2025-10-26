- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
14 (43.75%)
Negociações com perda:
18 (56.25%)
Melhor negociação:
124.60 BRL
Pior negociação:
-98.80 BRL
Lucro bruto:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Perda bruta:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (153.20 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
247.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
7.86%
Depósito máximo carregado:
19.83%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
2 (6.25%)
Negociações curtas:
30 (93.75%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
4.99 BRL
Lucro médio:
72.27 BRL
Perda média:
-47.34 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-198.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-198.60 BRL (4)
Crescimento mensal:
8.32%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.40 BRL
Máximo:
230.60 BRL (27.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.41% (230.60 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.16% (82.40 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITX25
|15
|BITZ25
|12
|BITF26
|3
|BITV25
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITX25
|54
|BITZ25
|23
|BITF26
|-8
|BITV25
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITX25
|1.2M
|BITZ25
|520K
|BITF26
|458K
|BITV25
|34K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +124.60 BRL
Pior negociação: -99 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +153.20 BRL
Máxima perda consecutiva: -198.60 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
550
BRL
BRL
9
96%
32
43%
8%
1.18
4.99
BRL
BRL
36%
1:1