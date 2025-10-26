SinaisSeções
Joel Farinacio

Santa Trader Goldenbot Btc Cp e Vd

Joel Farinacio
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
14 (43.75%)
Negociações com perda:
18 (56.25%)
Melhor negociação:
124.60 BRL
Pior negociação:
-98.80 BRL
Lucro bruto:
1 011.80 BRL (10 118 000 pips)
Perda bruta:
-852.20 BRL (7 884 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (153.20 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
247.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
7.86%
Depósito máximo carregado:
19.83%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
2 (6.25%)
Negociações curtas:
30 (93.75%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
4.99 BRL
Lucro médio:
72.27 BRL
Perda média:
-47.34 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-198.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-198.60 BRL (4)
Crescimento mensal:
8.32%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.40 BRL
Máximo:
230.60 BRL (27.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.41% (230.60 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.16% (82.40 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BITX25 15
BITZ25 12
BITF26 3
BITV25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BITX25 54
BITZ25 23
BITF26 -8
BITV25 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BITX25 1.2M
BITZ25 520K
BITF26 458K
BITV25 34K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +124.60 BRL
Pior negociação: -99 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +153.20 BRL
Máxima perda consecutiva: -198.60 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Inicio de uma parceria, simples e direta, a proposta é entregar resultado.

https://sites.google.com/view/goldenb0t/santa-trader

2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 13:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 17:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
