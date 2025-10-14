信号部分
信号 / MetaTrader 4 / YiTianJian2
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 142%
ECMarkets-Live03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 185
盈利交易:
1 535 (70.25%)
亏损交易:
650 (29.75%)
最好交易:
301.50 USD
最差交易:
-176.33 USD
毛利:
9 162.51 USD (115 454 pips)
毛利亏损:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
最大连续赢利:
21 (26.14 USD)
最大连续盈利:
570.08 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
96.05%
最大入金加载:
11.21%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.57
长期交易:
1 114 (50.98%)
短期交易:
1 071 (49.02%)
利润因子:
2.03
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
5.97 USD
平均损失:
-6.93 USD
最大连续失误:
13 (-231.52 USD)
最大连续亏损:
-632.13 USD (4)
每月增长:
1.64%
年度预测:
19.84%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 303.27 USD (16.88%)
相对跌幅:
结余:
21.36% (1 303.27 USD)
净值:
38.25% (2 064.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 823
EURUSD 808
EURGBP 544
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 2.3K
EURUSD 585
EURGBP 1.8K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -7.7K
EURGBP 6.6K
XAUUSD -164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +301.50 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.14 USD
最大连续亏损: -231.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！

主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。


跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。


而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。

倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。

自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。

倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。



倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！


没有评论
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
