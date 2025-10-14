- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 185
盈利交易:
1 535 (70.25%)
亏损交易:
650 (29.75%)
最好交易:
301.50 USD
最差交易:
-176.33 USD
毛利:
9 162.51 USD (115 454 pips)
毛利亏损:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
最大连续赢利:
21 (26.14 USD)
最大连续盈利:
570.08 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
96.05%
最大入金加载:
11.21%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.57
长期交易:
1 114 (50.98%)
短期交易:
1 071 (49.02%)
利润因子:
2.03
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
5.97 USD
平均损失:
-6.93 USD
最大连续失误:
13 (-231.52 USD)
最大连续亏损:
-632.13 USD (4)
每月增长:
1.64%
年度预测:
19.84%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 303.27 USD (16.88%)
相对跌幅:
结余:
21.36% (1 303.27 USD)
净值:
38.25% (2 064.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|823
|EURUSD
|808
|EURGBP
|544
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|585
|EURGBP
|1.8K
|XAUUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|-7.7K
|EURGBP
|6.6K
|XAUUSD
|-164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +301.50 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.14 USD
最大连续亏损: -231.52 USD
倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！
主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~
EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。
跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。
而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。
倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。
自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。
倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。
倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
142%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
33
1%
2 185
70%
96%
2.03
2.13
USD
USD
38%
1:500