SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / YiTianJian2
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 142%
ECMarkets-Live03
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 185
Negociações com lucro:
1 535 (70.25%)
Negociações com perda:
650 (29.75%)
Melhor negociação:
301.50 USD
Pior negociação:
-176.33 USD
Lucro bruto:
9 162.51 USD (115 454 pips)
Perda bruta:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (26.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
570.08 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
96.05%
Depósito máximo carregado:
11.21%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
1 114 (50.98%)
Negociações curtas:
1 071 (49.02%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
5.97 USD
Perda média:
-6.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-231.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-632.13 USD (4)
Crescimento mensal:
1.64%
Previsão anual:
19.84%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 303.27 USD (16.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.36% (1 303.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.25% (2 064.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 823
EURUSD 808
EURGBP 544
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 2.3K
EURUSD 585
EURGBP 1.8K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -7.7K
EURGBP 6.6K
XAUUSD -164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +301.50 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +26.14 USD
Máxima perda consecutiva: -231.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar


倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！

主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。


跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。


而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。

倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。

自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。

倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。



倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！


Sem comentários
2025.12.26 19:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar