- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 023
Profit Trade:
1 407 (69.55%)
Loss Trade:
616 (30.45%)
Best Trade:
301.50 USD
Worst Trade:
-176.33 USD
Profitto lordo:
8 013.35 USD (104 652 pips)
Perdita lorda:
-4 279.02 USD (97 493 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (26.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.13%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.87
Long Trade:
1 029 (50.87%)
Short Trade:
994 (49.13%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-6.95 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-231.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.13 USD (4)
Crescita mensile:
14.22%
Previsione annuale:
172.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 303.27 USD (16.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.36% (1 303.27 USD)
Per equità:
7.72% (411.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|778
|EURUSD
|748
|EURGBP
|487
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|23
|EURGBP
|1.5K
|XAUUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|-12K
|EURGBP
|7.1K
|XAUUSD
|-164
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +301.50 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.14 USD
Massima perdita consecutiva: -231.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|9.00 × 1
一款只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA， 内含微马丁加仓策略。（有一定风险，但最大回测没有超过30%）
EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。
平均预期月化10~30%，专业托管账户信号源。运行非常稳定~
跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
104%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
0%
2 023
69%
100%
1.87
1.85
USD
USD
21%
1:500