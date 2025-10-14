SegnaliSezioni
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 104%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 023
Profit Trade:
1 407 (69.55%)
Loss Trade:
616 (30.45%)
Best Trade:
301.50 USD
Worst Trade:
-176.33 USD
Profitto lordo:
8 013.35 USD (104 652 pips)
Perdita lorda:
-4 279.02 USD (97 493 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (26.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.13%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.87
Long Trade:
1 029 (50.87%)
Short Trade:
994 (49.13%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-6.95 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-231.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.13 USD (4)
Crescita mensile:
14.22%
Previsione annuale:
172.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 303.27 USD (16.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.36% (1 303.27 USD)
Per equità:
7.72% (411.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 778
EURUSD 748
EURGBP 487
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.2K
EURUSD 23
EURGBP 1.5K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 12K
EURUSD -12K
EURGBP 7.1K
XAUUSD -164
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.50 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.14 USD
Massima perdita consecutiva: -231.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
一款只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA， 内含微马丁加仓策略。（有一定风险，但最大回测没有超过30%）

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。

平均预期月化10~30%，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。

2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
