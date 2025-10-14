- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 023
Kârla kapanan işlemler:
1 407 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
616 (30.45%)
En iyi işlem:
301.50 USD
En kötü işlem:
-176.33 USD
Brüt kâr:
8 013.35 USD (104 652 pips)
Brüt zarar:
-4 279.02 USD (97 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (26.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.23 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.13%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
1 029 (50.87%)
Satış işlemleri:
994 (49.13%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-6.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-231.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.13 USD (4)
Aylık büyüme:
14.22%
Yıllık tahmin:
172.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 303.27 USD (16.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.36% (1 303.27 USD)
Varlığa göre:
7.72% (411.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|778
|EURUSD
|748
|EURGBP
|487
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|23
|EURGBP
|1.5K
|XAUUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|-12K
|EURGBP
|7.1K
|XAUUSD
|-164
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +301.50 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -231.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
一款只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA， 内含微马丁加仓策略。（有一定风险，但最大回测没有超过30%）
EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。
平均预期月化10~30%，专业托管账户信号源。运行非常稳定~
跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
104%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
0%
2 023
69%
100%
1.87
1.85
USD
USD
21%
1:500