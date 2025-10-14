SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YiTianJian2
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
ECMarkets-Live03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 023
Kârla kapanan işlemler:
1 407 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
616 (30.45%)
En iyi işlem:
301.50 USD
En kötü işlem:
-176.33 USD
Brüt kâr:
8 013.35 USD (104 652 pips)
Brüt zarar:
-4 279.02 USD (97 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (26.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.23 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.13%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
1 029 (50.87%)
Satış işlemleri:
994 (49.13%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-6.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-231.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.13 USD (4)
Aylık büyüme:
14.22%
Yıllık tahmin:
172.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 303.27 USD (16.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.36% (1 303.27 USD)
Varlığa göre:
7.72% (411.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 778
EURUSD 748
EURGBP 487
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.2K
EURUSD 23
EURGBP 1.5K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 12K
EURUSD -12K
EURGBP 7.1K
XAUUSD -164
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.50 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -231.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

一款只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA， 内含微马丁加仓策略。（有一定风险，但最大回测没有超过30%）

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。

平均预期月化10~30%，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。

İnceleme yok
2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YiTianJian2
Ayda 100 USD
104%
0
0
USD
5.3K
USD
25
0%
2 023
69%
100%
1.87
1.85
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.