Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0 reviews
Reliability
33 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 142%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 185
Profit Trades:
1 535 (70.25%)
Loss Trades:
650 (29.75%)
Best trade:
301.50 USD
Worst trade:
-176.33 USD
Gross Profit:
9 162.51 USD (115 454 pips)
Gross Loss:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (26.14 USD)
Maximal consecutive profit:
570.08 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
96.05%
Max deposit load:
9.97%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
3.57
Long Trades:
1 114 (50.98%)
Short Trades:
1 071 (49.02%)
Profit Factor:
2.03
Expected Payoff:
2.13 USD
Average Profit:
5.97 USD
Average Loss:
-6.93 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-231.52 USD)
Maximal consecutive loss:
-632.13 USD (4)
Monthly growth:
1.64%
Annual Forecast:
19.84%
Algo trading:
1%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
1 303.27 USD (16.88%)
Relative drawdown:
By Balance:
21.36% (1 303.27 USD)
By Equity:
31.17% (1 682.05 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 823
EURUSD 808
EURGBP 544
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 2.3K
EURUSD 585
EURGBP 1.8K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -7.7K
EURGBP 6.6K
XAUUSD -164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +301.50 USD
Worst trade: -176 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +26.14 USD
Maximal consecutive loss: -231.52 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ECMarkets-Live03" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！

主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。


跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。


而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。

倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。

自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。

倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。



倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！


No reviews
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.16 00:47
No swaps are charged
2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
