シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / YiTianJian2
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 142%
ECMarkets-Live03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 185
利益トレード:
1 535 (70.25%)
損失トレード:
650 (29.75%)
ベストトレード:
301.50 USD
最悪のトレード:
-176.33 USD
総利益:
9 162.51 USD (115 454 pips)
総損失:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
最大連続の勝ち:
21 (26.14 USD)
最大連続利益:
570.08 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
96.05%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
1 114 (50.98%)
短いトレード:
1 071 (49.02%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
5.97 USD
平均損失:
-6.93 USD
最大連続の負け:
13 (-231.52 USD)
最大連続損失:
-632.13 USD (4)
月間成長:
1.64%
年間予想:
19.84%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 303.27 USD (16.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.36% (1 303.27 USD)
エクイティによる:
38.25% (2 064.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 823
EURUSD 808
EURGBP 544
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 2.3K
EURUSD 585
EURGBP 1.8K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -7.7K
EURGBP 6.6K
XAUUSD -164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +301.50 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +26.14 USD
最大連続損失: -231.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！

主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。


跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。


而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。

倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。

自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。

倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。



倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！


