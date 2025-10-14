- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 185
利益トレード:
1 535 (70.25%)
損失トレード:
650 (29.75%)
ベストトレード:
301.50 USD
最悪のトレード:
-176.33 USD
総利益:
9 162.51 USD (115 454 pips)
総損失:
-4 506.31 USD (102 574 pips)
最大連続の勝ち:
21 (26.14 USD)
最大連続利益:
570.08 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
96.05%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
1 114 (50.98%)
短いトレード:
1 071 (49.02%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
5.97 USD
平均損失:
-6.93 USD
最大連続の負け:
13 (-231.52 USD)
最大連続損失:
-632.13 USD (4)
月間成長:
1.64%
年間予想:
19.84%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 303.27 USD (16.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.36% (1 303.27 USD)
エクイティによる:
38.25% (2 064.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|823
|EURUSD
|808
|EURGBP
|544
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|585
|EURGBP
|1.8K
|XAUUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|-7.7K
|EURGBP
|6.6K
|XAUUSD
|-164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|9.00 × 1
倚天剑2.0 只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA（内含微马丁加仓策略，有一定风险，但最大回测没有超过30%），有账户级别强平止损！
主流货币和交叉盘互相对冲，平均预期月化20%附近，专业托管账户信号源。运行非常稳定~
EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。
跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。
而当前市场量化也是良莠不齐，如果不分析或者不深刻了解一家公司的量化交易逻辑，就付了高昂的软件使用费用，最后合作一年下来，账户没赚钱不说，账户锁仓没盈利还亏了不少。
倚天剑专注货币日内轻仓量化套利系统，采用均线，RSI+ADX，布林带指标，三重过滤装置，屏蔽市场噪音，只选取货币对中特定的交易信号。
自动识别进出点位，会有双向单，分批止盈，自动锁仓，内置止损，风控强平等管理参数设置。
倚天剑2.0实际是一款很好的三角套利策略，有专业的以损定仓，在欧美、镑美、欧磅三角形互相对冲，形成日内短线头皮交易系统。因其招式凌厉，快速，频率高，在货币对领域，此稳定收益相对较高，有点金庸小说里号令武林的味道，故命名《倚天剑》。
倚天剑2.0打造的货币对信号源！！从此，让您在跟单市场上遥遥领先！！
