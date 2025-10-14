SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YiTianJian2
Zhan Jin Yin

YiTianJian2

Zhan Jin Yin
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 104%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 023
Bénéfice trades:
1 407 (69.55%)
Perte trades:
616 (30.45%)
Meilleure transaction:
301.50 USD
Pire transaction:
-176.33 USD
Bénéfice brut:
8 013.35 USD (104 652 pips)
Perte brute:
-4 279.02 USD (97 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (26.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.23 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.13%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.87
Longs trades:
1 029 (50.87%)
Courts trades:
994 (49.13%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
5.70 USD
Perte moyenne:
-6.95 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-231.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-632.13 USD (4)
Croissance mensuelle:
14.22%
Prévision annuelle:
172.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 303.27 USD (16.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.36% (1 303.27 USD)
Par fonds propres:
7.72% (411.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 778
EURUSD 748
EURGBP 487
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.2K
EURUSD 23
EURGBP 1.5K
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 12K
EURUSD -12K
EURGBP 7.1K
XAUUSD -164
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.50 USD
Pire transaction: -176 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +26.14 USD
Perte consécutive maximale: -231.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
9.00 × 1
一款只专注3个货币对（EURUSD，BGBPUSD，EURGBP）的三角套利EA， 内含微马丁加仓策略。（有一定风险，但最大回测没有超过30%）

EURUSD欧美最大手数封顶0.2手
GBPUSD,EURGBP镑美、欧磅最大手数为0.3手。

平均预期月化10~30%，专业托管账户信号源。运行非常稳定~

跟单无需特意准备低点差账户和免息账户，有则更好。
会有隔夜持仓，但一般不会隔周持仓。

2025.10.14 15:57
No swaps are charged on the signal account
