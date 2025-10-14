- 成长
交易:
32
盈利交易:
26 (81.25%)
亏损交易:
6 (18.75%)
最好交易:
11.59 EUR
最差交易:
-5.22 EUR
毛利:
36.78 EUR (2 984 pips)
毛利亏损:
-17.76 EUR (1 390 pips)
最大连续赢利:
9 (9.74 EUR)
最大连续盈利:
11.59 EUR (1)
夏普比率:
0.24
交易活动:
41.13%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.48
长期交易:
9 (28.13%)
短期交易:
23 (71.88%)
利润因子:
2.07
预期回报:
0.59 EUR
平均利润:
1.41 EUR
平均损失:
-2.96 EUR
最大连续失误:
2 (-7.64 EUR)
最大连续亏损:
-7.64 EUR (2)
每月增长:
0.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
7.67 EUR (1.48%)
相对跌幅:
结余:
1.49% (7.72 EUR)
净值:
3.37% (17.07 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|15
|NZDCAD+
|9
|EURAUD+
|5
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP+
|10
|NZDCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDCAD+
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP+
|-38
|NZDCAD+
|539
|EURAUD+
|518
|AUDCAD+
|575
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +11.59 EUR
最差交易: -5 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.74 EUR
最大连续亏损: -7.64 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
