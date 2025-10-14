- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
11.59 EUR
Худший трейд:
-5.22 EUR
Общая прибыль:
36.78 EUR (2 984 pips)
Общий убыток:
-17.76 EUR (1 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (9.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.59 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
41.13%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
9 (28.13%)
Коротких трейдов:
23 (71.88%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.41 EUR
Средний убыток:
-2.96 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7.64 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
7.67 EUR (1.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.49% (7.72 EUR)
По эквити:
3.37% (17.07 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|15
|NZDCAD+
|9
|EURAUD+
|5
|AUDCAD+
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP+
|10
|NZDCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDCAD+
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP+
|-38
|NZDCAD+
|539
|EURAUD+
|518
|AUDCAD+
|575
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.59 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.74 EUR
Макс. убыток в серии: -7.64 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
