Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Low Risk Vantage NEW

Kareem Abbas
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 4%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
26 (81.25%)
Убыточных трейдов:
6 (18.75%)
Лучший трейд:
11.59 EUR
Худший трейд:
-5.22 EUR
Общая прибыль:
36.78 EUR (2 984 pips)
Общий убыток:
-17.76 EUR (1 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (9.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.59 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
41.13%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
9 (28.13%)
Коротких трейдов:
23 (71.88%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.41 EUR
Средний убыток:
-2.96 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7.64 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
7.67 EUR (1.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.49% (7.72 EUR)
По эквити:
3.37% (17.07 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP+ 15
NZDCAD+ 9
EURAUD+ 5
AUDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP+ 10
NZDCAD+ 5
EURAUD+ 3
AUDCAD+ 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP+ -38
NZDCAD+ 539
EURAUD+ 518
AUDCAD+ 575
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.59 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.74 EUR
Макс. убыток в серии: -7.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
