SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LayeredCore MT5 Low Risk Vantage NEW
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Low Risk Vantage NEW

Kareem Abbas
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2025 4%
VantageInternational-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
26 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
6 (18.75%)
Mejor transacción:
11.59 EUR
Peor transacción:
-5.22 EUR
Beneficio Bruto:
36.78 EUR (2 984 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.76 EUR (1 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (9.74 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.59 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
41.13%
Carga máxima del depósito:
2.86%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.48
Transacciones Largas:
9 (28.13%)
Transacciones Cortas:
23 (71.88%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
0.59 EUR
Beneficio medio:
1.41 EUR
Pérdidas medias:
-2.96 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.64 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.64 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
7.67 EUR (1.48%)
Reducción relativa:
De balance:
1.49% (7.72 EUR)
De fondos:
3.37% (17.07 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP+ 15
NZDCAD+ 9
EURAUD+ 5
AUDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP+ 10
NZDCAD+ 5
EURAUD+ 3
AUDCAD+ 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP+ -38
NZDCAD+ 539
EURAUD+ 518
AUDCAD+ 575
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.59 EUR
Peor transacción: -5 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9.74 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -7.64 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LayeredCore MT5 Low Risk Vantage NEW
5000 USD al mes
4%
0
0
USD
519
EUR
9
100%
32
81%
41%
2.07
0.59
EUR
3%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.