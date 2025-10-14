- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
26 (81.25%)
Negociações com perda:
6 (18.75%)
Melhor negociação:
11.59 EUR
Pior negociação:
-5.22 EUR
Lucro bruto:
36.78 EUR (2 984 pips)
Perda bruta:
-17.76 EUR (1 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (9.74 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.59 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
41.13%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.48
Negociações longas:
9 (28.13%)
Negociações curtas:
23 (71.88%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
0.59 EUR
Lucro médio:
1.41 EUR
Perda média:
-2.96 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.64 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-7.64 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
7.67 EUR (1.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.49% (7.72 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (17.07 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|15
|NZDCAD+
|9
|EURAUD+
|5
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP+
|10
|NZDCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDCAD+
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP+
|-38
|NZDCAD+
|539
|EURAUD+
|518
|AUDCAD+
|575
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.59 EUR
Pior negociação: -5 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.74 EUR
Máxima perda consecutiva: -7.64 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
519
EUR
EUR
9
100%
32
81%
41%
2.07
0.59
EUR
EUR
3%
1:500