- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
26 (81.25%)
損失トレード:
6 (18.75%)
ベストトレード:
11.59 EUR
最悪のトレード:
-5.22 EUR
総利益:
36.78 EUR (2 984 pips)
総損失:
-17.76 EUR (1 390 pips)
最大連続の勝ち:
9 (9.74 EUR)
最大連続利益:
11.59 EUR (1)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
41.13%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.48
長いトレード:
9 (28.13%)
短いトレード:
23 (71.88%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
0.59 EUR
平均利益:
1.41 EUR
平均損失:
-2.96 EUR
最大連続の負け:
2 (-7.64 EUR)
最大連続損失:
-7.64 EUR (2)
月間成長:
0.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
7.67 EUR (1.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.49% (7.72 EUR)
エクイティによる:
3.37% (17.07 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|15
|NZDCAD+
|9
|EURAUD+
|5
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP+
|10
|NZDCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDCAD+
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP+
|-38
|NZDCAD+
|539
|EURAUD+
|518
|AUDCAD+
|575
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.59 EUR
最悪のトレード: -5 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.74 EUR
最大連続損失: -7.64 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
4%
0
0
USD
USD
519
EUR
EUR
9
100%
32
81%
41%
2.07
0.59
EUR
EUR
3%
1:500