- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
26 (81.25%)
손실 거래:
6 (18.75%)
최고의 거래:
11.59 EUR
최악의 거래:
-5.22 EUR
총 수익:
36.78 EUR (2 984 pips)
총 손실:
-17.76 EUR (1 390 pips)
연속 최대 이익:
9 (9.74 EUR)
연속 최대 이익:
11.59 EUR (1)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
32.86%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
9 (28.13%)
숏(주식차입매도):
23 (71.88%)
수익 요인:
2.07
기대수익:
0.59 EUR
평균 이익:
1.41 EUR
평균 손실:
-2.96 EUR
연속 최대 손실:
2 (-7.64 EUR)
연속 최대 손실:
-7.64 EUR (2)
월별 성장률:
-0.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
7.67 EUR (1.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.49% (7.72 EUR)
자본금별:
3.37% (17.07 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|15
|NZDCAD+
|9
|EURAUD+
|5
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP+
|10
|NZDCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDCAD+
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP+
|-38
|NZDCAD+
|539
|EURAUD+
|518
|AUDCAD+
|575
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
