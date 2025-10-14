SegnaliSezioni
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Medium Risk Vantage NEW

Kareem Abbas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.54 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.54 EUR (102 pips)
Perdita lorda:
-0.06 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.54 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
16.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
9.00
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
0.54 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
0.03 EUR (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.42% (2.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD+ 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.54 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LayeredCore MT5 Medium Risk Vantage NEW
5000USD al mese
0%
0
0
USD
500
EUR
1
100%
1
100%
100%
8.99
0.54
EUR
0%
1:500
