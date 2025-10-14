- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34 570
盈利交易:
23 436 (67.79%)
亏损交易:
11 134 (32.21%)
最好交易:
5 517.94 USD
最差交易:
-756.50 USD
毛利:
190 689.20 USD (6 538 895 pips)
毛利亏损:
-144 348.01 USD (7 259 677 pips)
最大连续赢利:
29 (44.66 USD)
最大连续盈利:
21 920.73 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
92.46%
最大入金加载:
6.59%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
1404
平均持有时间:
57 分钟
采收率:
1.87
长期交易:
31 178 (90.19%)
短期交易:
3 392 (9.81%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
8.14 USD
平均损失:
-12.96 USD
最大连续失误:
53 (-15 898.35 USD)
最大连续亏损:
-19 892.41 USD (52)
每月增长:
4.28%
年度预测:
51.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12 075.29 USD
最大值:
24 716.86 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
11.29% (23 905.92 USD)
净值:
24.09% (52 394.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34570
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|46K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-718K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 517.94 USD
最差交易: -757 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 52
最大连续盈利: +44.66 USD
最大连续亏损: -15 898.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
246K
USD
USD
17
100%
34 570
67%
92%
1.32
1.34
USD
USD
24%
1:500