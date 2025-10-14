SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MultiGold
James Soetanto

MultiGold

James Soetanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
GTCGlobalSA-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35 318
Gewinntrades:
23 928 (67.75%)
Verlusttrades:
11 390 (32.25%)
Bester Trade:
5 517.94 USD
Schlechtester Trade:
-756.50 USD
Bruttoprofit:
193 455.70 USD (6 679 457 pips)
Bruttoverlust:
-146 197.88 USD (7 405 720 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (44.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 920.73 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
92.46%
Max deposit load:
6.59%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
1751
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
1.91
Long-Positionen:
31 838 (90.15%)
Short-Positionen:
3 480 (9.85%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-15 898.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 892.41 USD (52)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Jahresprognose:
50.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 075.29 USD
Maximaler:
24 716.86 USD (18.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.29% (23 905.92 USD)
Kapital:
24.09% (52 394.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 35318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 47K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -724K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 517.94 USD
Schlechtester Trade: -757 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 52
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 898.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.13 06:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MultiGold
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
247K
USD
17
100%
35 318
67%
92%
1.32
1.34
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.