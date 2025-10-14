- Прирост
Всего трейдов:
34 415
Прибыльных трейдов:
23 326 (67.77%)
Убыточных трейдов:
11 089 (32.22%)
Лучший трейд:
5 517.94 USD
Худший трейд:
-756.50 USD
Общая прибыль:
190 158.05 USD (6 509 424 pips)
Общий убыток:
-144 046.32 USD (7 231 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (44.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 920.73 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
92.46%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1739
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
31 035 (90.18%)
Коротких трейдов:
3 380 (9.82%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
8.15 USD
Средний убыток:
-12.99 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-15 898.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 892.41 USD (52)
Прирост в месяц:
4.49%
Годовой прогноз:
54.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 075.29 USD
Максимальная:
24 716.86 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (23 905.92 USD)
По эквити:
24.09% (52 394.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34415
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|46K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-719K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +5 517.94 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 52
Макс. прибыль в серии: +44.66 USD
Макс. убыток в серии: -15 898.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
