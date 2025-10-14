СигналыРазделы
James Soetanto

MultiGold

James Soetanto
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34 415
Прибыльных трейдов:
23 326 (67.77%)
Убыточных трейдов:
11 089 (32.22%)
Лучший трейд:
5 517.94 USD
Худший трейд:
-756.50 USD
Общая прибыль:
190 158.05 USD (6 509 424 pips)
Общий убыток:
-144 046.32 USD (7 231 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (44.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 920.73 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
92.46%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1739
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
31 035 (90.18%)
Коротких трейдов:
3 380 (9.82%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
8.15 USD
Средний убыток:
-12.99 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-15 898.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 892.41 USD (52)
Прирост в месяц:
4.49%
Годовой прогноз:
54.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 075.29 USD
Максимальная:
24 716.86 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (23 905.92 USD)
По эквити:
24.09% (52 394.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34415
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 46K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -719K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 517.94 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 52
Макс. прибыль в серии: +44.66 USD
Макс. убыток в серии: -15 898.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.13 06:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
