SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MultiGold
James Soetanto

MultiGold

James Soetanto
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
GTCGlobalSA-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34 900
Transacciones Rentables:
23 664 (67.80%)
Transacciones Irrentables:
11 236 (32.19%)
Mejor transacción:
5 517.94 USD
Peor transacción:
-756.50 USD
Beneficio Bruto:
191 331.34 USD (6 600 521 pips)
Pérdidas Brutas:
-144 596.59 USD (7 284 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (44.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 920.73 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
92.46%
Carga máxima del depósito:
6.59%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1524
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
1.89
Transacciones Largas:
31 467 (90.16%)
Transacciones Cortas:
3 433 (9.84%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
1.34 USD
Beneficio medio:
8.09 USD
Pérdidas medias:
-12.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-15 898.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 892.41 USD (52)
Crecimiento al mes:
4.28%
Pronóstico anual:
51.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 075.29 USD
Máxima:
24 716.86 USD (18.42%)
Reducción relativa:
De balance:
11.29% (23 905.92 USD)
De fondos:
24.09% (52 394.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 34900
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 47K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -682K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 517.94 USD
Peor transacción: -757 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 52
Beneficio máximo consecutivo: +44.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 898.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalSA-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.13 06:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MultiGold
30 USD al mes
23%
0
0
USD
247K
USD
17
100%
34 900
67%
92%
1.32
1.34
USD
24%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.