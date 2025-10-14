- 成長
トレード:
34 900
利益トレード:
23 664 (67.80%)
損失トレード:
11 236 (32.19%)
ベストトレード:
5 517.94 USD
最悪のトレード:
-756.50 USD
総利益:
191 331.34 USD (6 600 521 pips)
総損失:
-144 596.59 USD (7 284 479 pips)
最大連続の勝ち:
29 (44.66 USD)
最大連続利益:
21 920.73 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
92.46%
最大入金額:
6.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1524
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
1.89
長いトレード:
31 467 (90.16%)
短いトレード:
3 433 (9.84%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
8.09 USD
平均損失:
-12.87 USD
最大連続の負け:
53 (-15 898.35 USD)
最大連続損失:
-19 892.41 USD (52)
月間成長:
4.28%
年間予想:
51.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 075.29 USD
最大の:
24 716.86 USD (18.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (23 905.92 USD)
エクイティによる:
24.09% (52 394.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34900
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|47K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-682K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
