James Soetanto

MultiGold

James Soetanto
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34 900
Negociações com lucro:
23 664 (67.80%)
Negociações com perda:
11 236 (32.19%)
Melhor negociação:
5 517.94 USD
Pior negociação:
-756.50 USD
Lucro bruto:
191 331.34 USD (6 600 521 pips)
Perda bruta:
-144 596.59 USD (7 284 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (44.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 920.73 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
92.46%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1524
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
31 467 (90.16%)
Negociações curtas:
3 433 (9.84%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-12.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-15 898.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 892.41 USD (52)
Crescimento mensal:
4.28%
Previsão anual:
51.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 075.29 USD
Máximo:
24 716.86 USD (18.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (23 905.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.09% (52 394.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 34900
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 47K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -682K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 517.94 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 52
Máximo lucro consecutivo: +44.66 USD
Máxima perda consecutiva: -15 898.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.13 06:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
