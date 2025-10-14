- Crescimento
Negociações:
34 900
Negociações com lucro:
23 664 (67.80%)
Negociações com perda:
11 236 (32.19%)
Melhor negociação:
5 517.94 USD
Pior negociação:
-756.50 USD
Lucro bruto:
191 331.34 USD (6 600 521 pips)
Perda bruta:
-144 596.59 USD (7 284 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (44.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 920.73 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
92.46%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1524
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
31 467 (90.16%)
Negociações curtas:
3 433 (9.84%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
8.09 USD
Perda média:
-12.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-15 898.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 892.41 USD (52)
Crescimento mensal:
4.28%
Previsão anual:
51.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 075.29 USD
Máximo:
24 716.86 USD (18.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (23 905.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.09% (52 394.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34900
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|47K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-682K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
247K
USD
USD
17
100%
34 900
67%
92%
1.32
1.34
USD
USD
24%
1:500