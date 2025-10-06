- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
280
盈利交易:
164 (58.57%)
亏损交易:
116 (41.43%)
最好交易:
15.44 USD
最差交易:
-30.81 USD
毛利:
457.73 USD (29 944 pips)
毛利亏损:
-480.86 USD (34 709 pips)
最大连续赢利:
9 (16.62 USD)
最大连续盈利:
36.57 USD (7)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
1.85%
最大入金加载:
18.88%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.19
长期交易:
170 (60.71%)
短期交易:
110 (39.29%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
2.79 USD
平均损失:
-4.15 USD
最大连续失误:
9 (-60.83 USD)
最大连续亏损:
-87.21 USD (7)
每月增长:
21.81%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
54.30 USD
最大值:
119.61 USD (37.93%)
相对跌幅:
结余:
45.22% (119.61 USD)
净值:
19.79% (45.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.44 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +16.62 USD
最大连续亏损: -60.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-16%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
12
8%
280
58%
2%
0.95
-0.08
USD
USD
45%
1:500