SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PowerTrade IA
David Alef Gomes Mota

PowerTrade IA

David Alef Gomes Mota
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -16%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
280
Transacciones Rentables:
164 (58.57%)
Transacciones Irrentables:
116 (41.43%)
Mejor transacción:
15.44 USD
Peor transacción:
-30.81 USD
Beneficio Bruto:
457.73 USD (29 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-480.86 USD (34 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (16.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.57 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
18.88%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
170 (60.71%)
Transacciones Cortas:
110 (39.29%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.79 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-60.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.21 USD (7)
Crecimiento al mes:
21.81%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
54.30 USD
Máxima:
119.61 USD (37.93%)
Reducción relativa:
De balance:
45.22% (119.61 USD)
De fondos:
19.79% (45.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 279
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -23
GBPAUD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.7K
GBPAUD -29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.44 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +16.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -60.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 82
ICMarkets-Live07
0.65 × 156
Tickmill-Live
0.70 × 352
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.09 × 540
ICMarkets-Live12
1.18 × 720
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.66 × 1138
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 234
ICMarketsSC-Live03
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.84 × 390
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.00 × 5
otros 30...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 19:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PowerTrade IA
50 USD al mes
-16%
0
0
USD
164
USD
12
8%
280
58%
2%
0.95
-0.08
USD
45%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.