- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
280
Transacciones Rentables:
164 (58.57%)
Transacciones Irrentables:
116 (41.43%)
Mejor transacción:
15.44 USD
Peor transacción:
-30.81 USD
Beneficio Bruto:
457.73 USD (29 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-480.86 USD (34 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (16.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.57 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
1.85%
Carga máxima del depósito:
18.88%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
170 (60.71%)
Transacciones Cortas:
110 (39.29%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.79 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-60.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.21 USD (7)
Crecimiento al mes:
21.81%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
54.30 USD
Máxima:
119.61 USD (37.93%)
Reducción relativa:
De balance:
45.22% (119.61 USD)
De fondos:
19.79% (45.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.44 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +16.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -60.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-16%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
12
8%
280
58%
2%
0.95
-0.08
USD
USD
45%
1:500