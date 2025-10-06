- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
280
Negociações com lucro:
164 (58.57%)
Negociações com perda:
116 (41.43%)
Melhor negociação:
15.44 USD
Pior negociação:
-30.81 USD
Lucro bruto:
457.73 USD (29 944 pips)
Perda bruta:
-480.86 USD (34 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (16.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.57 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
1.85%
Depósito máximo carregado:
18.88%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
170 (60.71%)
Negociações curtas:
110 (39.29%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.79 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-60.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.21 USD (7)
Crescimento mensal:
21.81%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.30 USD
Máximo:
119.61 USD (37.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.22% (119.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.79% (45.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.44 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +16.62 USD
Máxima perda consecutiva: -60.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
