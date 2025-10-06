SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PowerTrade IA
David Alef Gomes Mota

PowerTrade IA

David Alef Gomes Mota
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -16%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
164 (58.57%)
Verlusttrades:
116 (41.43%)
Bester Trade:
15.44 USD
Schlechtester Trade:
-30.81 USD
Bruttoprofit:
457.73 USD (29 944 pips)
Bruttoverlust:
-480.86 USD (34 709 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (16.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.57 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
18.88%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
170 (60.71%)
Short-Positionen:
110 (39.29%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-60.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.21 USD (7)
Wachstum pro Monat :
21.81%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
54.30 USD
Maximaler:
119.61 USD (37.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.22% (119.61 USD)
Kapital:
19.79% (45.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 279
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -23
GBPAUD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.7K
GBPAUD -29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.44 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 82
ICMarkets-Live07
0.65 × 156
Tickmill-Live
0.70 × 352
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.09 × 540
ICMarkets-Live12
1.18 × 720
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.66 × 1138
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 234
ICMarketsSC-Live03
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.84 × 390
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.00 × 5
noch 30 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 19:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen