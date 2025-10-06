- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
164 (58.57%)
Verlusttrades:
116 (41.43%)
Bester Trade:
15.44 USD
Schlechtester Trade:
-30.81 USD
Bruttoprofit:
457.73 USD (29 944 pips)
Bruttoverlust:
-480.86 USD (34 709 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (16.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.57 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
1.85%
Max deposit load:
18.88%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
170 (60.71%)
Short-Positionen:
110 (39.29%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-60.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.21 USD (7)
Wachstum pro Monat :
21.81%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
54.30 USD
Maximaler:
119.61 USD (37.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.22% (119.61 USD)
Kapital:
19.79% (45.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.44 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
