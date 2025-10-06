- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
280
Прибыльных трейдов:
164 (58.57%)
Убыточных трейдов:
116 (41.43%)
Лучший трейд:
15.44 USD
Худший трейд:
-30.81 USD
Общая прибыль:
457.73 USD (29 944 pips)
Общий убыток:
-480.86 USD (34 709 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (16.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.57 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
18.88%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
170 (60.71%)
Коротких трейдов:
110 (39.29%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-60.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.21 USD (7)
Прирост в месяц:
21.81%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.30 USD
Максимальная:
119.61 USD (37.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.22% (119.61 USD)
По эквити:
19.79% (45.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.44 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +16.62 USD
Макс. убыток в серии: -60.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
12
8%
280
58%
2%
0.95
-0.08
USD
USD
45%
1:500