David Alef Gomes Mota

PowerTrade IA

David Alef Gomes Mota
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
50 USD в месяц
прирост с 2025 -16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
280
Прибыльных трейдов:
164 (58.57%)
Убыточных трейдов:
116 (41.43%)
Лучший трейд:
15.44 USD
Худший трейд:
-30.81 USD
Общая прибыль:
457.73 USD (29 944 pips)
Общий убыток:
-480.86 USD (34 709 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (16.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.57 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.85%
Макс. загрузка депозита:
18.88%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
170 (60.71%)
Коротких трейдов:
110 (39.29%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-60.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.21 USD (7)
Прирост в месяц:
21.81%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.30 USD
Максимальная:
119.61 USD (37.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.22% (119.61 USD)
По эквити:
19.79% (45.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 279
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -23
GBPAUD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.7K
GBPAUD -29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.44 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +16.62 USD
Макс. убыток в серии: -60.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 82
ICMarkets-Live07
0.65 × 156
Tickmill-Live
0.70 × 352
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.09 × 540
ICMarkets-Live12
1.18 × 720
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.66 × 1138
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 234
ICMarketsSC-Live03
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.84 × 390
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.00 × 5

Нет отзывов
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 19:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PowerTrade IA
50 USD в месяц
-16%
0
0
USD
164
USD
12
8%
280
58%
2%
0.95
-0.08
USD
45%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.