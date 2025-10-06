シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PowerTrade IA
David Alef Gomes Mota

PowerTrade IA

David Alef Gomes Mota
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -16%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
280
利益トレード:
164 (58.57%)
損失トレード:
116 (41.43%)
ベストトレード:
15.44 USD
最悪のトレード:
-30.81 USD
総利益:
457.73 USD (29 944 pips)
総損失:
-480.86 USD (34 709 pips)
最大連続の勝ち:
9 (16.62 USD)
最大連続利益:
36.57 USD (7)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.85%
最大入金額:
18.88%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
170 (60.71%)
短いトレード:
110 (39.29%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.79 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
9 (-60.83 USD)
最大連続損失:
-87.21 USD (7)
月間成長:
21.81%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.30 USD
最大の:
119.61 USD (37.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.22% (119.61 USD)
エクイティによる:
19.79% (45.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 279
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -23
GBPAUD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.7K
GBPAUD -29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.44 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +16.62 USD
最大連続損失: -60.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 82
ICMarkets-Live07
0.65 × 156
Tickmill-Live
0.70 × 352
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.09 × 540
ICMarkets-Live12
1.18 × 720
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.66 × 1138
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 234
ICMarketsSC-Live03
1.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.84 × 390
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.00 × 5
30 より多く...
レビューなし
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 05:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 19:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
