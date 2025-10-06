- 成長
- ドローダウン
トレード:
280
利益トレード:
164 (58.57%)
損失トレード:
116 (41.43%)
ベストトレード:
15.44 USD
最悪のトレード:
-30.81 USD
総利益:
457.73 USD (29 944 pips)
総損失:
-480.86 USD (34 709 pips)
最大連続の勝ち:
9 (16.62 USD)
最大連続利益:
36.57 USD (7)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.85%
最大入金額:
18.88%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
170 (60.71%)
短いトレード:
110 (39.29%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.79 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
9 (-60.83 USD)
最大連続損失:
-87.21 USD (7)
月間成長:
21.81%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.30 USD
最大の:
119.61 USD (37.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.22% (119.61 USD)
エクイティによる:
19.79% (45.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-23
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPAUD
|-29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.44 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +16.62 USD
最大連続損失: -60.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 82
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 156
|
Tickmill-Live
|0.70 × 352
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.09 × 540
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 720
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.66 × 1138
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 234
|
ICMarketsSC-Live03
|1.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.84 × 390
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 5
